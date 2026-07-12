WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Zwitserland als door een wesp gestoken
In het kielzog van hun bondscoach lieten de leiders van de Zwitserse ploeg hun enorme frustratie de vrije loop in de interviews na de match. Kapitein Granit Xhaka zette meteen de toon. "Dit is een beslissing die de wedstrijd doodt." Een conclusie die gedeeld werd door een hele groep die zich (terecht?) bestolen voelt.
Zijn middenveldpartner, Remo Freuler, ging nog een stap verder. "Het is een ramp. Ik weet niet wat deze scheidsrechter hier doet. Ik begrijp niet hoe de VAR een wedstrijd zo kan veranderen! Je kunt de regel niet veranderen, maar deze beslissing heeft de match gedood. Maak het voetbal niet op deze manier kapot... Met 11 tegen 11 hadden we ze."
Tuchel is bijzonder boos op eigen spelers
Engeland wist zich te plaatsen voor de volgende ronde op het WK voetbal. Toch was bondscoach Tuchel niet te spreken over de prestatie van zijn manschappen na de 2-1 zege tegen Noorwegen. "Waar ik niet tevreden over ben? Over niks. Geen enkel aspect was goed en we makne het onszelf moeilijk."
"Natuurlijk ben ik blij dat we bij de laatste vier zitten, maar ik ben niet tevreden over wat we hebben laten zien. Het resultaat is geweldig, maar we hebben veel te veel fouten en slordigheden begaan. We hebben geluk gehad. De kwaliteit was benedenmaats."
Doelpunt Engeland zindert na
“De scheidsrechter heeft ons zeker niet geholpen. We kregen werkelijk niets mee. Dan weet je hoe het gaat: een paar ongunstige beslissingen en wat pech, en dan is het niet genoeg om door te stoten", aldus aanvoerder Martin Ødegaard na de wedstrijd tussen Noorwegen en Engeland.
Dat de bal bij de 1-1 van Bellingham afweek op een camerakabel? Dat zal nog lang nazinderen. Volgens iedereen - zelfs mensen bij de Engelse televisie - had het doelpunt moeten worden afgekeurd. Reden genoeg om de wedstrijd alsnog te laten herspelen vanwege een inbreuk op de reglementen? Die kans lijkt ons klein, al zou het misschien wel moeten.
Rode Duivels zetten voet aan grond in België
Het is zover. De Rode Duivels zijn officieel terug in het land. Leandro Trossard stapte als eerste van het vliegtuig volgens Het Laatste Nieuws. Nadien volgen Seys, De Ketelaere, Doku, Vanaken en de rest. Er steeg her en der voorzichtig applaus op voor de Belgen.
Daarmee zit het avontuur van de Belgen er nu definitief op. Mechele en Doku kunnen naar vrouw en kind, de andere Belgen kunnen naar hun families en wat rust nemen voor het seizoen overal in Europa opnieuw begint met oog op de volgende jaren. En de Nations League in september.
Amadou Onana breekt de stilte
Hét pijnlijke moment van het WK 2026 voor de Belgen was het uitvallen van Amadou Onana. Die blesseerde zich aan de kruisband en zal maanden moeten revalideren. Hij zat goed in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en had ook tegen Spanje van waarde kunnen zijn. (Lees meer)
Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...
De Rode Duivels landen zondagochtend opnieuw op Belgische bodem. En dus kunnen de eindanalyses stilaan gemaakt worden. Rest de vraag of we in september de Nations League zullen ingaan met Rudi Garcia of niet. De analisten roeren zich vurig. (Lees meer)
Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"
Over de wissel van Thibaut Courtois zal nog veel gezegd worden achteraf in de analyses. Senne Lammens ging in de fout bij de 1-2 van Spanje en Courtois gaf achteraf aan dat hij gerust kon blijven staan in doel. Een slechte beurt van Rudi Garcia? (Lees meer)
Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?
In de nacht van zaterdag op zondag werden de laatste twee kwartfinales van dit WK gespeeld. In beide gevallen was er een en ander te vertellen na de wedstrijd. Krijgen de kwartfinales nog een staartje? Het laatste is er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk. (Lees meer)
Rode Duivels onderweg naar België
Na iets meer dan een maand op Amerikaanse bodem hebben de Rode Duivels het WK en de Verenigde Staten officieel achter zich gelaten. Deze nacht Belgische tijd stapten ze op het vliegtuig in Los Angeles. Zondagochtend rond 10 uur Belgische tijd landen de Rode Duivels in ons land.
Van daaruit gaat iedereen weer zijn eigen weg. De vakantie gaat in, er zijn geen persmomenten meer onder welk beding dan ook. De volgende keer dat de selectie samenkomt zal pas in september zijn, al zien we verschillende spelers voordien al opnieuw aan het werk bij hun respectievelijke clubs natuurlijk.
Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK
Gianni Infantino is bijzonder tevreden over het WK met 48 landen. De FIFA-voorzitter noemt de uitbreiding nu al een schot in de roos, ook al was er voor en tijdens het toernooi heel wat kritiek op het grotere deelnemersveld en het stijgende aantal wedstrijden. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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