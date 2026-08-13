Voor vorst, voor vrijheid en coëfficiënt: zo staan de Belgen ervoor en er komt een belangrijke avond aan

Union SG ging er deze week uit in de voorrondes van de Champions League tegen Bodo/Glimt. En dus staat er zo mogelijk nog meer druk op de ketel van KAA Gent en RSC Anderlecht, die op donderdag de poort naar een Europese League Phase nog wat meer kunnen openbeuken.

Champions League: Club Brugge is er al

Zoals geweten is Club Brugge als kampioen al veel langer dan vandaag zeker van de League Phase in de Champions League. Zij kunnen zich op die manier rustig voorbereiden op die eerste wedstrijden binnen meer dan een maand pas.

Hun plaatsing voor de League Phase levert ook meteen zes bonuspunten op voor de Belgische coëfficiënt (1.200 punten na deling door de vijf Belgische ploegen die in Europa mogen aantreden), waardoor we toch al een flinke slag slaan.

Europa League: Union SG heeft zijn vangnet gevonden

De Brusselaars kregen in de derde voorronde het Noorse Bodo/Glimt voorgeschoteld. Na twee gelijke spelen over negentig minuten liep dat verkeerd in de verlengingen in Noorwegen. Er werden wel een beetje puntjes gepakt voor de coëfficiënt, maar dus geen play-offs voor de Champions League tegen NEC Nijmegen.

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De Brusselaars zijn wel meteen zeker van de League Phase van de Europa League - ze moeten dan niet meer aan de bak in de play-offs. Hoe dat komt? Dat heeft een duidelijke reden. Vooraf had u gedacht dat het goed kon komen met Union SG, zo bleek uit onze poll van vorige week.

Ook STVV kan zich nog steeds plaatsen voor de League Phase in de Europa League. Het kijkt daarvoor vanavond naar de match tussen Omonia Nicosia (Cyprus) en Lincoln Red Imps (Gibraltar). De heenmatch eindigde op 1-1, dus alles ligt daar nog open.



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Europa League: Anderlecht weet wat gedaan

Anderlecht moet zich eerst voorbij PAOK Thessaloniki werken in de derde voorronde van de Europa League. In de play-offs wacht Kairat Almaty, dat in de Champions League werd uitgeschakeld door Levski Sofia.

De heenwedstrijd wordt op 20 augustus afgewerkt in Kazachstan, waarna Anderlecht op 27 augustus thuis de kwalificatie voor de League Phase kan proberen af te dwingen. PAOK uitschakelen wil wel alvast zekerheid betekenen over minstens de Conference League zoals STVV. Als het foutloopt, dan wacht in de play-offs SK Brann. Zij schakelden Apollon Limassol uit na verlengingen.

Conference League: KAA Gent ziet kansen stijgen

KAA Gent weet wie het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. Als de Buffalo's er eerst in slagen het Zweedse IFK Göteborg uit te schakelen, wacht een dubbele confrontatie met de winnaar van het duel tussen het Schotse Hibernian FC en het Noord-Macedonische KF Shkëndija.

De heenwedstrijd werd 2-1 voor de Schotten. Gent heeft geen opvangnet en moet dus tegen IFK Göteborg vol aan de bak om de volgende ronde te halen. De heenwedstrijd in Zweden werd met 0-1 gewonnen en dus hebben ook zij - net als Anderlecht in de Europa League - grote kans dat ze het gaan halen. De Buffalo's en paars-wit doen het bovendien ook voor de coëfficiënt, want ook als land blijven we dromen van een zesde of zevende plaats op de UEFA-ranglijsten.