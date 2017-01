Oorlogje kan beginnen: 'Drie eersteklassers Ã©n Antwerp toonden al interesse voor Club-speler'

Oorlogje kan beginnen: 'Drie eersteklassers én Antwerp toonden al interesse voor Club-speler'

door Redactie



Club Brugge wil deze winter ook enkele spelers wat meer speelkansen gunnen. Uitleenbeurten of wintertransfers horen dan zeker tot de mogelijkheden.

Brandon Mechele is zo op overschot bij blauw-zwart en mag uitkijken naar een nieuwe club, ook al deze winter. En dus komen verschillende ploegen zich nadrukkelijk melden.

Deze zomer was Zulte Waregem even aan het flirten met de verdediger, deze winter roerden Moeskroen en Antwerp zich al - al wilde CEO Patrick Decuyper dat in GVA graag tegenspreken.

Nu tonen ook Kortrijk en STVV concrete interesse in Mechele. Alle teams willen in de verdediging er nog wel graag een speler bij en de jonge Belg heeft doorgroeimogelijkheden.