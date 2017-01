De Nederlandse Jupiler League bulkt ook dit seizoen van het Belgische talent. Een van onze landgenoten die zijn geluk ging beproeven bij onze Noorderburen, is Cyriel Dessers. Dessers doet het prima in de Jupiler League en is zelfs topschutter bij NAC Breda.

“In Nederland voetballen is hélemaal anders dan in België. Het grootste verschil tussen beide landen, is dat in Nederland veel vaker en veel sneller met jeugd wordt gewerkt", zegt Dessers in een gesprek met ​Voetbalkrant.com. "De gemiddelde leeftijd is hier soms 21 jaar. Dat zegt alles, hé. Vorig jaar bij Lokeren was ik vaak de jongste in de selectie, nu is dat anders.”

Carpoolen met de Belgen

“Bij NAC spelen in totaal zeven Belgen. Dat kwam mijn integratie vanzelfsprekend ten goede. Nederlanders zijn dan weer heel open, sociaal en direct. Bovendien spreekt zo goed als iedereen dezelfde taal. Ook dat is een verschil met België, want daar heb je veel meer buitenlanders.”

En naar de training rijden, doe Dessers samen met enkele andere Belgen. “Ik ben verhuisd naar Antwerpen, omdat we met NAC in Zundert trainen. Dat ligt net over de grens, op zo’n 25 minuten van waar ik nu woon. Ideaal, want ik rijd samen met drie andere Belgen – Jorn Brondeel, Olivier Rommens en Charni Ekangamene – naar de club. Dat is vanzelfsprekend plezant.”