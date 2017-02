Bailey Rode Duivel? Jamaica wordt het niet, maar winger geeft plots verrassend land prijs

Leon Bailey kreeg afgelopen woensdag de prijs voor beste belofte van de Jupiler Pro League. Daarmee verstootte hij Youri Tielemans van de troon. Ondertussen zit de youngster in Duitsland én spreekt hij een verrassende wens uit over de Rode Duivels. Of net niet ...

Leon Bailey heeft wel alvast voor zichzelf uitgemaakt dat de nationale ploeg van Jamaica (voorlopig) zeker geen optie is. "Wat heeft het voor zin om 10 uur te reizen als je niet het gevoel hebt dat je kan verder ontwikkelen als land", gaf hij daarover aan tegen de pers in de nasleep van de verkiezing tot belofte van het jaar.

Waarop hij de Duitse pers probeerde te charmeren: "Misschien naturaliseer ik me wel tot Duitser, dan kan ik voor jullie mooie nationale ploeg uitkomen." Opmerkelijk, want een jaar geleden zei hij nog hetzelfde over de Rode Duivels. Het hart is Jamaicaans, zoveel is duidelijk. Het verstand wacht af.

Het goudhaantje vertrok vorige week bij Genk naar Leverkusen en heeft geen spijt van zijn keuze. "Ik ga terug Duits leren spreken, want dat deed ik al toen ik een jaartje in Oostenrijk verbleef. De voorbije jaren is het er veel minder van gekomen, dus nu is dat alvast het eerste dat ik wil oppikken."