De man die indruk maakte op Roberto Martinez aan het woord: "Het is een eer, maar ook een complete verrassing"

“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat Martinez op dat moment ook naar mij kwam kijken. Absoluut niet. De voorbije dagen kreeg ik plots sms’jes van vrienden. Proficiat, las ik. Proficiat? Met wat? stuurde ik prompt terug. Pas daarna vernam ik dat ik in de voorselectie van de Rode Duivels zat.”

Erkenning

Van Crombrugge steekt niet onder stoelen of banken dat hij tevreden is. “Het is een mooie erkenning. Ik ben trots en dit geeft me een boost om op deze manier verder te werken. Ik begon dan misschien wel wat aarzelend aan het seizoen, maar ik mag stellen dat ik er al een goed seizoen heb op zitten.”

Het beste uit zijn carrière, daar twijfelen wij niet over. Maar de bescheiden goalie blijft zichzelf. “Het was toch even aanpassen, hoor. Eerste klasse is nog altijd wat anders dan tweede klasse. Na de match tegen Gent, waar ik het goed deed, is voor mij de kentering gekomen. Nadien ben ik progressie beginnen boeken.”