Bruggelingen over het voetbal van Anderlecht: "Als zij met zulke spelers zo'n voetbal willen brengen..."

Bij Club Brugge probeerden ze diplomatisch te blijven, maar tussen de lijnen kon je wel enige frustratie lezen. "We wisten op welke manier dat Anderlecht deze match zou aanpakken. Wat ik van die aanpak vind? Ik moet zwijgen, want Anderlecht staat eerste. Ik mag dus weinig over hun manier van spelen zeggen", aldus Jelle Vossen.

Ik weet wat mijn bazen willen en wat het Brugse publiek wil. En daarom spelen wij op deze manier

Ook Michel Preud'homme hield het - euhm - correct. "Ik mag niet over een andere ploeg spreken. Ik weet wat mijn bazen willen en wat het Brugse publiek wil. En daarom spelen wij op deze manier (aanvallend, nvdr.). Hoe een andere club wil spelen, dat is niet onze zaak. Als een andere ploeg beslist om op een bepaalde manier te voetballen, dat is dat niet mijn probleem."

Ruud Vormer... Tja, dat is een Nederlander en die wil zijn mening wel eens ventileren. Maar ook hij liet het achterste van zijn tong niet zien. "Wat ik ervan vind? Tja, als je zo punten pakt, kan niemand iets zeggen zeker? Als zij met zulke spelers op de counter willen spelen is dat hun goed recht", zei de middenvelder. "Maar met die spelers moet je toch meer kunnen brengen."

Het is geen mooi voetbal dat ze brengen, maar ’t is wel efficiënt

En dan was er nog Hans Vanaken... "Dit was de match zoals we die verwacht hadden. Zij kwamen naar hier om… ja… om hier te staan. Ze hoopten om op de counter toe te slaan en hanteerden vaak de lange bal. Het was geen champagnevoetbal van hen. Het is geen mooi voetbal dat ze brengen, maar ’t is wel efficiënt en zo wordt Anderlecht waarschijnlijk wel kampioen."