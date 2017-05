Op dit uur mag het wat meer zijn: deze knappe 'princess' bracht rust in leven Boeckx

Frank Boeckx heeft al sinds oktober een relatie met Julie Van Weehaeghe. "Ik ben zijn geluksfactor. Enfin, daar plaag ik hem toch geregeld mee", klinkt het in Sport/Voetbalmagazine. "Ik denk dat ik wel voor wat meer rust in zijn leven heb gezorgd. Rust in zijn hoofd is heel belangrijk."

De vriendin van Boeckx is overigens ook een lekker hapje. Pun intended, want ze noemt zichzelf op Instagram de 'hapjesprincess'. "Hij stuurde me eens dat hij ook bananenbrood had gemaakt en stuurde een foto van een brood met een banaan op", is ze dolgelukkig met haar vriendje.

* P A R T Y A N I M A L S * 🍸🍸🍸 Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 23 Mei 2017 om 1:17 PDT

*There is only one happiness in this life, to love and be loved* Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 22 Feb 2017 om 2:21 PST

Dit was mijn mooiste momentje van de titel. Hem zien als ze terug in het stadion komen, die eerste kus net na de titel, de knuffel, de euforie zien in zijn ogen! Het geluk voelen in zijn lijf! Echt top 😍💜 #rsca #kampioen #34 #boeckx #happy Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 22 Mei 2017 om 3:33 PDT

Topteam ❤️💜 #goudenschoen Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 11 Feb 2017 om 10:37 PST

Coffeelover 😍 Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 13 Nov 2016 om 12:13 PST

On your good days, run hard!! On your bad days, run as long as you need!! Vrijdag onder de 50 min 10km 👊🏻 Bam! Vandaag 15k ✔️ #alwaysrun Een bericht gedeeld door Julie Van Weehaeghe (@hapjesprincess) op 23 Okt 2016 om 10:56 PDT