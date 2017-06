AA Gent grijpt zo goed als zeker naast toptransfer

Een tijdje geleden verzekerde Gent zich alvast van Mamadou Sylla, die voor een recordbedrag van 3,85 miljoen euro overkwam van KAS Eupen. De voorbije dagen leek het er sterk op dat het transferrecord van De Buffalo’s alweer zou sneuvelen, want met Franko Andrijasevic (NK Rijeka) leek er een speler van 4 à 5 miljoen euro op weg naar de Ghelamco Arena.

Al is de kans groot dat het niet zover zal komen. Gent-manager Patrick Turcq was de voorbije dagen in Kroatië om Andrijasevic en diens entourage over de streep te trekken, maar dat bleek allesbehalve een simpele opdracht.

Kans is klein dat Andrijasevic naar Gent komt

Turcq keerde van een kale reis terug en wellicht wordt Andrijasevic niet de nieuwe spelmaker van AA Gent. Zoals de kaarten nu liggen, is de kans immers klein dat de Kroatische middenvelder voor De Buffalo’s kiest.

Toch geven ze bij Gent de hoop nog niet op. “Op dit eigenste moment ziet het er niet goed uit. Maar je weet het natuurlijk maar nooit. We zien wel hoe het verder loopt”, klinkt het bij de nummer drie van vorig seizoen. Naast Gent, hoopt ook Standard zich met Andrijasevic te versterken.