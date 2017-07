'Antwerp verrast en legt speler van Club Brugge vast'

Wel, volgens Het Nieuwsblad gaat Antwerp niemand minder dan Sander Coopman (22) vastleggen. De aanvallende middenvelder begon aan de voorbereiding bij Club Brugge, maar de West-Vlamingen zijn bereid om hun jeugdproduct (op uitleenbasis?) van de hand te doen.

Zulte Waregem wilde Coopman opnieuw huren, maar de bekerwinnaar struikelde over de vraagprijs van 200.000 euro. Antwerp profiteert nu en zal Essevee aftroeven. Het is nog niet duidelijk of het om een uitleenbeurt of een definitieve transfer gaat.

Onderhandelingen aan de gang

Dat de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn, is wel duidelijk. Het Laatste Nieuws weet dat Coopman gisteren (maandag, nvdr.) alvast op bezoek ging bij Antwerp. De speler verliet de Brugse stage in Garderen om te onderhandelen met de promovendus.