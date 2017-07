Geweldig nieuws voor de supporters van Club Brugge

“Nieuw dit seizoen is dat jouw vertrouwde pintje een groeischeut krijgt! 33 cl in plaats van 25 cl. Je betaalt 2,60 euro voor jouw groter pintje, wat een prijsvoordeel per cl oplevert", liet Club Brugge weten via de clubwebsite.

Zelfs gratis drank

“Club trakteert overigens het eerste pintje van de nieuwe competitie aan zijn members. 2,60 euro zal op je cashless card staan voor de eerste thuismatch in de Jupiler Pro League. Vanaf de wedstrijd op zondag 6 augustus tegen Eupen krijg je per 24 euro die je online oplaadt ook 2 euro gratis op je cashless card."