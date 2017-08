Is Van Damme wÃ©l haalbaar voor Antwerp? Ã‰lke Belgische topclub heeft wel een reden om de ex-Rode Duivel in huis te halen

Van Damme is niet alleen polyvalent, de Oost-Vlaming is ook een natuurlijke leider die je zelden vindt. Bovendien heeft hij op zijn 33ste een pak ervaring, én kent hij de Jupiler Pro League als zijn broekzak. Wie wil dergelijke pion nu niet aan boord halen?

AA Gent

Hein Vanhaezebrouck bevestigde zondag nog dat de zoektocht naar een defensieve leider moeizaam verloopt. Nu Van Damme te kennen gaf te willen terugkeren naar België, dient een unieke kans zich aan voor de Buffalo's. Zeker na eerdere gemiste targets als Denis Odoi en Jordi Vanlerberghe.

Standard

De Rouches haalden al enkele oude bekenden in huis. Hun voormalige aanvoerder zou natuurlijk in dat kraam passen. Enkele maanden geleden kwam Van Damme al even meetrainen in de Vurige Stede. Toen sprak hij zijn liefde voor de club uit. Hij is de ideale mentaliteitsspeler waar Ricardo Sa Pinto achter zoekt.

Anderlecht

Niet alleen bij Standard heeft Van Damme een verleden, ook bij Anderlecht. Paars-wit zit met het vertrek van Bram Nuytinck en de eventuele transfer van Kara Mbodj met een schaarste achterin. Toch lijkt een terugkeer van de linksachter onwaarschijnlijk, gezien zijn bewogen vertrek uit het Park.

Club Brugge

De onduidelijkheid over het beschikbare personeel achteraan stelt zich ook bij Club Brugge, waar Björn Engels en Stefano Denswil in de transferspotlights staan. Toen Van Damme in 2011 naar Standard trok, leek hij aanvankelijk op weg naar Jan Breydel.

KRC Genk

Of haalt KRC Genk nog eens uit? Als Omar Colley toch voor Sampdoria of een andere bestemming kiest, kunnen de Limburgers een nieuwe heerser achterin goed gebruiken. In deze verrassende zomermercato hebben we alles wellicht nog niet gezien.