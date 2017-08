Vorig seizoen nog in Tweede Amateur, nu richting 1A: "Het verwondert me wel, er is interesse van twee ploegen"

Jonas De Roeck is verwonderd door alle interesse in hem

Jonas De Roeck weet vandaag normaal gezien of zijn onmiddellijke toekomst bij STVV ligt. Voor de jonge coach is het een verrassing dat er zoveel interesse voor hem is. Vorig seizoen dwong hij de promotie af met Berchem Sport, nu zijn er twee profclubs geïnteresseerd in hem.