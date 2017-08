Eerst wel, dan niet en nu toch naar Antwerp: 'Deal met nieuwe middenvelder is rond'

De Tunesische club veranderde namelijk in laatste instantie de modaliteiten van de overeenkomst. (Dat leest u HIER) Het nieuws zorgde voor ontgoocheling bij de speler in kwestie. Bovendien was er al sprake van een andere deal - een voorakkoord in de winter en een kosteloze transfer in de zomer van 2018.

Nu ziet het er toch naar uit dat de transfer deze mercato al doorgaat. Club Africain kondigde via zijn sociale media aan dat de overgang in orde komst. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van Antwerp. Met de deal is een transferbedrag van om en bij de 300.000 euro gemoeid.

De 22-jarige Ghandri moet bij Antwerp Johanna Omolo vervangen. Die trok enkele weken geleden naar Cercle Brugge.