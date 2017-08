Ronald Vargas naar Antwerp? Boloni spreekt zich uit over gewezen speler van Club Brugge en Anderlecht

“Vargas zoekt nog een club en wij zoeken nog spelers, dus waarom mekaar niet beter leren kennen op training?”, tekende Het Nieuwsblad op uit de mond van Laszlo ­Bölöni.

Op zijn wekelijkse persbabbel wilde de Roemeen echter nog niet vooruitlopen op de zaken. “Het is nog te vroeg om te zeggen of er iets van zal komen. Het is een interessante ­speler. Technisch erg sterk, maar op training zie je niet alles. Om echt mijn mening over hem te kunnen geven, moet ik nog wat meer zien.”