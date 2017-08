OFFICIEEL: De uittocht bij Antwerp gaat voort, volgende speler vertrekt

Het contract met de middenvelder werd in onderling overleg ontbonden. De Tunesiër had dit seizoen geen uitzicht op speelminuten bij de neo-eersteklasser.

"We bedanken Fabien voor zijn inzet voor de Liefdevolle Kleuren, en wensen hem veel succes toe in de toekomst", laat Antwerp in een officieel communiqué weten.

De 32-jarige Camus voetbalde sedert 2016 voor Antwerp. Voordien was hij aan de slag bij Troyes, Evian, KRC Genk en Sporting Charleroi.

Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfers in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!