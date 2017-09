Gretige Van Damme pakte meteen geel en flirtte met de uitsluiting in 15 minuten speeltijd: "Ik wist dat hij geen tweede kaart zou geven"

Bij een van zijn eerste acties slikte Van Damme meteen een gele kaart na een tackle op Roman Bezus. "De eerste kaart was overdreven", vond de verdediger.

Te streng

Bij een stevige tussenkomst op het middenveld flirtte Van Damme met de uitsluiting. "Mijn tweede fout vond ik erger", aldus de Oost-Vlaming. "En ik denk dat de scheidsrechter dat ook door had."

"Toch was ik er zelf heel gerust in dat de ref me geen tweede gele kaart zou geven voor die actie. Een uitsluiting zou in totaal te streng zijn geweest."