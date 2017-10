Hereniging in het Astridpark? Vanhaezebrouck wil ex-Anderlechtspeler en eveneens ontslagen coach als assistent

Yves Vanderhaeghe wordt mogelijk de rechterhand van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht

Anderlecht doet het in de klassieker tegen Standard nog met Nicolas Frutos aan de zijlijn, maar de kans is groot dat het voor de Argentijn zijn laatste match is. Normaalgezien neemt Hein Vanhaezebrouck heel binnenkort over... en hij neemt een opvallende assistent mee.