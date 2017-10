Mile Svilar heeft het verkorven bij Anderlecht en nu ook bij de Belgische U19 van Gert Verheyen: "Ik trek mijn conclusies, laat het maar"

Coach van de Belgische U19 Gert Verheyen deed deze zomer enkele tevergeefse pogingen om contact te zoeken met Svilar. "Begin september speelden we een tornooi in Finland. Omdat Mile bezig was met een transfer, wilde ik met hem even bespreken of hij beschikbaar was", legt de oefenmeester de situatie uit in Het Nieuwsblad.

Tien keer gebeld

"Los van de problemen bij Anderlecht, gewoon om te weten of hij goesting had of zich daar te goed voor voelde. Ik heb geen zin iemand te selecteren die dan afhaakt zodat er een vervanger moet worden opgeroepen. Ik heb hem zonder overdrijven tien keer gebeld en twee keer iets achtergelaten op zijn antwoordapparaat. Nooit heeft hij gereageerd."

"Dan trek ik mijn conclusies. Laat het maar. Wie zich volwassen genoeg acht om te moeten spelen, moet ook volwassen genoeg zijn een trainer even te bellen. Wie dat negeert, wordt niet geselecteerd. Ik ga nog iets zeggen: als trainer van de nationale U19 sta ik altijd aan de kant van de Belgische eersteklassers", is Verheyen duidelijk.