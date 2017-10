Stuivenberg kan iets rustiger zijn: "Maar ik leg mezelf druk op"

Om goed te zijn, zou er nu ook gewonnen moeten worden tegen Club Brugge deze week. "De druk? Die voel ik altijd. Er is altijd druk voor een wedstrijd en die leg ik mezelf ook op", zei hij na de match tegen Anderlecht. "Ik wil altijd winnen. Als dat niet lukt, ben ik ontgoocheld."

De manier waarop deed er niet toe. En dus kroop Genk na de 0-1 achteruit. Maar het moet gezegd: de verdediging stond pal. "Die drie punten doen plezier, zeker omdat het op Anderlecht is. Ik ben blij voor iedereen bij Genk. Na de pauze had Anderlecht wel moeten scoren, maar ze lieten het na."

"Wij maakten even later wel het doelpunt en daardoor konden we meer ontspannen spelen. Het was niet de bedoeling achteruit te kruipen, maar we vergaten de bal in de ploeg te houden en de match rustig uit te spelen."