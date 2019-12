Uitsupporters maken indruk in Regenboogstadion: "Zoals we van hen gewend zijn"

We moeten het de supporters van Charleroi aangeven: zelfs op een dinsdagavond voor een kwartfinale in de Beker van België waren ze massaal op post in Waregem. En dat leverde mooie beelden op.

Het uitvak zat helemaal vol. Meer zelfs: Essevee had voor de gelegenheid zelfs nog een extra vak voor bezoekende supporters opengesteld. Les Carolos ! 🖤 #ZULTERCSC #RCSC #JPL #ZWACHA pic.twitter.com/30ZzSWmSrQ — RCSC Officiel (@SportCharleroi) December 17, 2019 En daarmee waren er meer dan 1100 uitsupporters op post, op een totaal van amper 4147 toeschouwers voor de wedstrijd tussen Essevee en de Carolo's. "Ze waren exceptioneel, zoals we van hen gewend zijn", was Steeven Willems onder de indruk. "Ze volgen ons overal, zijn er steeds opnieuw en proberen ons verder te stuwen op het veld. Ik ben fier op hen, ze zijn een voorbeeld in dit land."