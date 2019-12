Beerschot-aanvaller is doodeerlijk: "Er werd me 1A 'beloofd', iedereen ging ervan uit dat Mechelen gestraft zou worden"

Dylan Saint-Louis is bij Beerschot helemaal de neus aan het venster aan het steken. Hij heeft nu ook openhartig gesproken.

Op de webstek van Beerschot heeft hij wat meer duiding gegeven bij het seizoen van Beerschot en hem tot nu toe.

"Via Paris FC belandde ik bij Beerschot. Er werd me 'beloofd' dat ik 1A zou spelen. Iedereen in deze club was er van overtuigd dat KV Mechelen gestraft zou worden voor matchfixing en Beerschot die vrijgekomen plaats in de hoogste afdeling zou innemen", aldus de Haïtiaanse aanvaller.

Impact

“Dat kwam hard aan. Bij bestuur, supporters en spelers. Zeker bij de nieuwelingen die zich al hadden opgemaakt om in 1A te kunnen spelen."

En dat had ook zijn impact op de club: "Die situatie, die klop op onze kop, heeft toch langer op de groep gewogen dan gedacht. Vandaar misschien dat we in de eerste periode ondermaats presteerden en veel te weinig ons beste niveau haalden."