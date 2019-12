Mignolet in spoor van legendarische Anderlecht-doelman? Het wordt moeilijk, maar het kan nog

De statistiek bij Club Brugge die misschien niet genoeg benadrukt wordt, is het aantal tegendoelpunten dat ze geslikt hebben. Simon Mignolet moest zich in 20 wedstrijden nog maar 8 (!) keer omdraaien.

Dat is echt straf. Ter vergelijking: Nicolas Penneteau van Charleroi is de eerstvolgende met 17 tegendoelpunten. Mignolet heeft tot nu toe al elf clean sheets op 20 wedstrijden. Meer dan 50 procent dus... Hendrik Van Crombrugge heeft acht clean sheets, maar kreeg wel al 22 goals binnen. Kaminski van Gent moest er al 23 uit zijn goal plukken.

Om een record binnen te rijven, zullen Mignolet en zijn verdediging wel nog serieus hun best moeten doen. Dat staat momenteel op naam van Jean Trappeniers. De iconische doelman van Anderlecht kreeg in het seizoen 1966-1967 slechts twaalf goals binnen. Het zou wel kunnen, maar dan mag Mignolet er dus maar vier meer binnen krijgen in de resterende tien wedstrijden.

In het recordseizoen van Trappeniers werden er immers ook maar 30 wedstrijden gespeeld. Anderlecht werd toen, in een tweepuntensysteem, kampioen voor Club Brugge.