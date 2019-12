UPDATE: volgens Dierckens trekt Ingebrigtsen naar Cyprus

De kans is bestaande dat Käre Ingebrigtsen op dit moment zijn laatste match bij Oostende aan het coachen is. Apoel Nicosia zou de trainer namelijk graag naar Cyprus halen. Het is nog niet duidelijk of Ingebrigtsen akkoord zou gaan met het voorstel.

De nummer 5 in Cyprus heeft haar trainer Thomas Doll op 9 december ontslagen en de club ziet in Ingebrigtsen de perfecte vervanger om hem op te volgen. De Noor zou de uitdaging wel eens kunnen aangaan, omdat KV Oostende in een ingewikkelde (financiële) situatie zit. Ingebrigtsen is sinds de zomer aan de slag bij de kustploeg en hij heeft nog een contract voor drie jaar. In de omgeving van de trainer kan men momenteel nog geen duidelijkheid verschaffen. Meer uitleg na de match... UPDATE: KVO-voorzitter Dierckens heeft het nieuws intussen bevestigd. Ingebrigtsen zou naar Apoel Nicosia trekken.