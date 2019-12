Als nu ook nog Vormer begint te scoren... "Het is fantastisch wat wij presteren"

Club Brugge is een machine die amper te bedwingen is. De grotere teams kunnen hen af en toe nog eens punten afpakken, maar tegen de kleinere teams laten ze amper iets liggen. En als nu ook nog Ruud Vormer begint te scoren...

Vormer kon dit seizoen enkel nog maar Europees en in de Beker scoren. Maar tegen Zulte Waregem scoorde de Nederlander de vierde van de avond. "Hij zat er goed in, ik ben eindelijk van die 0 af. Ik scoorde natuurlijk ook op Anderlecht, dat was ook een belangrijke goal", aldus Vormer.

Met 13 assists deed hij wel al meer dan zijn duit in het zakje. "Dit is mooi voor mezelf. 49 op 60 is ongekend, ik heb dat nog nooit meegemaakt hier. Het is fantastisch wat wij presteren, wat wij elke week laten zien. Het zijn zware wedstrijden, maar we leven ervoor. We hebben iedereen nodig en dat zie je vandaag ook met David en twee keer scoort. Dat is superbelangrijk voor een team."