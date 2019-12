STVV opnieuw kopje onder tegen laagvlieger: "Het is tegen Waasland-Beveren moeilijker voetballen dan tegen pakweg Antwerp"

In de heenmatch kwam STVV thuis nog bijzonder goed weg met een punt tegen Waasland-Beveren, maar op de Freethiel gingen de Kanaries met 1-0 de boot in. Op verplaatsing bij Cercle Brugge werd er ook al verloren. Waarom hebben de Truienaren zo veel problemen met de lager gerangschikte ploegen?

We legden de kwestie voor aan Jordan Botaka, aanvoerder van Sint-Truiden. "Ik vind het moeilijker om bijvoorbeeld tegen Waasland-Beveren te spelen dan tegen Antwerp en dat zeg ik niet omdat we het daar vorige week goed tegen hebben gedaan. Je krijgt gewoon veel meer ruimte om te voetballen", verklaarde de Congolese flankspeler.

"Ik denk dat de wedstrijden tegen mindere ploegen zwaarder zijn dan de toppers. De toppers willen zelf ook gewoon voetballen en uit de duels blijven. Bij de mindere ploegen krijg je vechtvoetbal en sneller de lange bal tegen. Dat ligt ons niet echt. Je probeert je er wel doorheen te voetballen, maar je ziet gewoon dat we het dan moeilijk hebben. Dat is al een paar jaar zo", besloot Botaka, die ook de wisselvalligheid aankaartte en hoopte op wat meer continuïteit in de prestaties en de resultaten.