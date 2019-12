Alexander Sorloth: niet gemist bij Gent, wel topschutter in Turkije

KAA Gent versterkte zich in het begin van dit jaar met Alexander Sorloth, die er mee voor zorgde dat de club play-off 1 haalde. Nu maakt hij het mooie weer bij Trabzonspor.

'Het mooie weer maken' is niet overdreven. Trabzonspor bekleedt momenteel de derde plaats in de Turkse Super Lig, waar de Noorse spits de huidige topschutter is met twaalf rozen achter zijn naam. Net zoals Gent in de tweede seizoenshelft van vorig jaar wordt hij door Crystal Palace uitgeleend.

Vorig jaar was er sprake dat Sorloth langer bij Gent zou blijven, maar die deal is er nooit gekomen. We betwijfelen echter of iemand de 24-jarige Noor nu mist bij Gent. Met Laurent Depoitre keerde de chouchou van het Gentse publiek terug en Roman Yaremchuk vindt de weg naar het doel met de ogen dicht. En dan is er nog de Canadese sensatie Jonathan David...