Ploegmaat zwaait met lof naar De Bruyne: "Hij wordt elk jaar nóg beter"

Kevin De Bruyne doet het al jaren uitstekend bij Manchester City. Hij behoort stilaan tot de beste spelers ter wereld.

Bernardo Silva zwaaide woensdag op de persconferentie met lof naar zijn ploegmaat: “Hij is één van de beste middenvelders ter wereld. Vorig seizoen was hij jammer genoeg lang geblesseerd, maar hij is sterker teruggekomen.”

“Het is opmerkelijk hoe hij jaar na jaar en seizoen na seizoen sterker wordt. Het is heerlijk om met hem samen te spelen.”