Van Damme klapt uit de biecht: "KV Mechelen deed Seth De Witte belachelijk voorstel"

Seth De Witte verliet na vorig seizoen KV Mechelen. Het boegbeeld van de Antwerpenaren werd half bij het huisvuil gezet Achter De Kazerne. Maar hoe zat de vork nu precies in de steel?

Seth De Witte verdedigde negen seizoenen lang de kleuren van KV Mechelen. Het was dan ook de bedoeling om er een tiende hoofdstuk aan toe te voegen. Het mocht echter niet zijn.

“De mensen van het vorige bestuur zijn daar verantwoordelijkheid voor”, doet ex-ploegmaat en boezemvriend Joachim Van Damme een boekje open bij Sport/Voetbalmagazine. “Voor alle duidelijkheid: die mensen lopen hier niet meer rond.”

Het vorige bestuur van KV Mechelen heeft Seth De Witte in zijn ego gekrenkt

“Er waren Seth bepaalde dingen beloofd”, gaat Van Damme verder. “Hij was toch de aanvoerder die hier alles heeft meegemaakt. Ze hebben hem in zijn ego gekrenkt door een belachelijk contractvoorstel te doen. Dat zorgde ook bij mij voor een krak. In het voetbal ben je maar zo goed als je laatste match.”