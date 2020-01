Kalifa Coulibaly, Moses Simon, ... : De Belgische connectie bij FC Nantes breidt uit met Renaud Emond

Renaud Emond is al de tweede speler in een maand tijd die de overstap van Standard naar FC Nantes maakt. Eerder keerde Anthony Limbombe vervroegd terug van zijn uitleenbeurt. Maar het zijn niet de enige twee spelers bij Nantes met een verleden in de Belgische competitie. Een overzicht.

De flankspeler versierde in 2018 een miljoenentransfer van Club Brugge naar Nantes, maar de man van 8 miljoen kon de verwachtingen in de Ligue 1 niet meteen inlossen. Na een seizoen werd hij uitgeleend aan Standard, maar zijn huurovereenkomst werd vroegtijdig stopgezet. Maakte dus in dezelfde maand als Emond zijn overstap naar de Kanaries.

De Senegalees verliet onze competitie in 2017. Gent ontving destijds de mooie som van 4,5 miljoen euro. Dit seizoen is Coulibaly (ook ex-Charleroi) titularis, maar de weg naar het net vindt hij niet zo gemakkelijk. In 17 basisplaatsen scoorde hij vier keer.

3. Moses Simon

De Nigeriaan pakte in 2015 de landstitel met Gent en dweilt dit jaar de linkerflank af bij Nantes. Simon is titularis en rechtstreeks betrokken bij zes doelpunten. Hij wordt door Levante tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend.

4. Cristian Benavente

Net zoals Moses Simon speelt Cristian Benavente op huurbasis in de Ligue 1. De Peruaan is eigendom van het Egyptische Pyramids FC, dat hem in januari 2019 voor 6 miljoen euro wegkocht bij Charleroi. Bij Nantes was hij vier keer titularis en zes keer invaller, hij gaf één assist.

5. Joris Kayembe

Kayembe heeft nooit een wedstrijd gespeeld in de Belgische competitie, maar bij de jeugd voetbalde hij twee jaar bij Standard. De linksmidden met Congolese roots speelde wel in de jeugdreeksen van de Belgische nationale ploeg. Dit seizoen zat hij drie keer 90 minuten op de bank bij Nantes. Sinds hij bij de club tekende in 2017 was hij vaak lang en zwaar geblesseerd.

6. Dennis Appiah

Appiah was een van de spelers die vorige zomer weg mocht en kon bij Anderlecht. De club ontving nog zo'n 750.000 euro voor de rechtsback. De laatste zes wedstrijden startte hij telkens in de basis. In totaal zit hij aan elf partijen voor de huidige nummer 5 in de Ligue 1.

7. Renaud Emond

De topschutter en aanvoerder van Standard mocht voor vier miljoen euro vertrekken en gaat voor zijn eerste buitenlandse avontuur bij Nantes. Hij tekende een contract van 2,5 jaar.