'Nummer zes uit Premier League bereidt bod voor op Cobbaut om Europees voetbal af te dwingen'

Voetbalt Elias Cobbaut in februari nog voor Anderlecht? De kansen lijken 50-50.

Volgens The Sun bereidt Sheffield United een bod van zeven miljoen pond voor. Dat is iets meer dan acht miljoen euro.

Sheffield staat momenteel zesde in de Premier League en is daardoor onverhoopt nog in de running voor de Europese plaatsen. Meer nog: het zou intussen zelfs een doelstelling zijn geworden voor The Blades.

Om een Europees ticket af te dwingen zou Sheffield de verdediging willen versterken met Cobbaut, van wie al meerdere positieve scoutingsverslagen binnenliepen. Anderlecht zou zo’n tien miljoen euro willen voor de linksvoetige centrale verdediger.