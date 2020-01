Standard hengelt naar doelman, die wel oren heeft naar terugkeer, maar...

Standard zoekt een ervaren doelman om Arnaud Bodart te ondersteunen. De Rouches willen volop inzetten op de 21-jarige doelman. Ruud Boffin is in beeld om naar België terug te keren.

De Truienaar speelt al bijna 14 jaar in het buitenland en heeft intussen wel oren naar een terugkeer naar België. "Hij is wel geïnteresseerd om naar België te komen. Zijn vrouw en kinderen bleven hier de hele tijd terwijl hij in Turkije zat", geeft vriend en manager, Gunter Thiebaut, aan.

Of dat Standard gaat worden, hangt van veel zaken af. Eerst en vooral moeten de Rouches Milinkovic-Savic kwijtraken. De boomlange Serviër werd gehaald als eerste keeper, maar kon de verwachtingen nooit inlossen. Daarnaast is er de vraag of Antalyaspor gaat willen meewerken aan een transfer van hun eerste doelman. En dan is er nog het financiële plaatje...