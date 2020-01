Ref van Anderlecht-Club Brugge trainde deze week bij... AA Gent: "Voor beter begrip"

Zondag moet hij Anderlecht-Club Brugge fluiten, maar dinsdag stond hij op het trainingsveld bij AA Gent. Lawrence Visser legt uit waarom de scheidsrechters geregeld gaan meetrainen bij een profclub.

Het is niks nieuws, want het Referee Department had al aangekondigd dat de refs eens regelmatig bij de clubs op bezoek zouden gaan. "Het draait vooral om de interactie tussen spelers, trainers en scheidsrechters."

"Zo kunnen zij ons begrijpen, waarom wij bepaalde beslissingen nemen. Ik had gehoord dat er vragen waren en daar geef ik met plezier verduidelijkingen over. Dit project is ook voor ons iets nieuws, maar bij Beerschot viel het in beide richtingen goed mee", klinkt het bij Sporza.

Neutraliteit komt niet in gevaar

"We willen meer communicatie creëren door elkaars leefwereld wat meer te begrijpen. Of onze neutraliteit dan niet in gevaar komt? Neen, we zijn professioneel genoeg. En ik heb vernomen dat er de eerste weken geen aanduiding zal komen voor wedstrijden van de club waarbij je op bezoek gaat. Daar verwachten we geen problemen."