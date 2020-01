Verhaeghe na tweede Gouden Schoen voor Vanaken: "Andere clubs geïnteresseerd? Wij worden ook elk jaar beter!"

Hans Vanaken won woensdagavond zijn tweede Gouden Schoen op rij. Meestal verlaat een speler die de Gouden Schoen wint België een paar maanden later, maar blauw-zwart hoopt Vanaken ook na zijn tweede exemplaar in België te kunnen houden.

"Dit kan ons nog een boost geven", vertelde voorzitter Bart Verhaeghe nadat zijn team met een resem prijzen aan de haal ging op het Gala. "Succes werkt aanstekelijk: de andere spelers in de kleedkamer zullen alleen maar nog meer gemotiveerd zijn om de lat hoger te leggen. Zo creëer je een topsportcultuur waarin iedereen alleen maar beter wil worden."

"Hans is het DNA van deze club. Ik ben blij dat hij al zo lang voor ons voetbalt. We hebben er ook alles aan gedaan om hem een goed gevoel te geven: zowel sportief als financieel. Tot dusver is dat gelukt.”

Natuurlijk valt een tweede Gouden Schoen op rij ook buitenlandse clubs op. "Of er andere clubs geïnteresseerd zijn? Wij worden ook elk jaar beter. Hans voelt zich goed. Hij weet dat hij bij ons bijna elk jaar Champions League kan spelen. Hij is zo’n complete speler: hij verdient deze Gouden Schoen als geen ander."