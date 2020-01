Anderlecht probeert te verkopen voor nieuwe spits, maar aangeboden spelers zijn te duur

We benijden de taak van Michael Verschueren niet. Hij heeft opdracht gekregen om geld te genereren om nog inkomende transfers te doen. Een kwaliteitsvolle spits kost nu eenmaal geld. Maar qua uitgaande transfers zit het een redelijk vast.

Verschueren probeert Thomas Didillon, Alexis Saelemaekers en Elias Cobbaut te slijten. Maar Saelemaekers heeft niet veel zin om te vertrekken en ook voor de anderen is er niet al te veel interesse aan de prijzen die Anderlecht wil hebben.

Zeven miljoen voor Saelemaekers en tien voor Cobbaut, dat is voor de meeste ploegen te sterk doorgerekend. Verschueren maakt zich echter sterk dat de twee dat waard zijn, gezien hun leeftijd en de groeimarge die ze nog hebben. Alleen is er momenteel niemand die dat op tafel wil leggen.

Trebel moet inleveren

Daarnaast moet hij ook nog Trebel weg krijgen, maar ook voor hem is het moeilijk. Anderlecht gaat niet moeilijk doen over de transferprijs, maar de middenvelder zal zelf bereid moeten zijn om in te leveren op zijn loon. Want zelfs in het Midden-Oosten vinden ze 2,6 miljoen per jaar veel.

Er is dan weer wel interesse voor Hendrik Van Crombrugge, maar die willen ze absoluut niet laten gaan. De zomertransfer is op alle vlakken een aanwinst. Zoals eerder gezegd willen ze Didillon wel nog te gelde maken, maar door de weigering van Davy Roef om bij te tekenen, zitten ze daar ook vast.