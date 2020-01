Anderlecht wil één grote slag slaan, maar iedereen vindt prijzen te hoog

"Iedereen is te koop bij Anderlecht, voor de juiste prijs weliswaar", klinkt het in makelaarsland. Er zijn geen uitzonderingen op die regel, maar de kans dat er sterkhouders vertrekken is quasi onbestaande. Waarom? Ze vragen onrealistische prijzen.

Zelfs Yari Verschaeren of Sambi Lokonga zijn bespreekbaar, maar dan wel tegen prijzen die momenteel niemand op tafel wil leggen. Anderlecht heeft geld nodig om transfers te doen en de financiële put dicht te rijden, maar de clubs die interesse tonen haken al snel af als ze horen hoeveel ze moeten betalen. Tien miljoen voor Cobbaut, zeven voor Saelemaekers... Wat Verschaeren of Lokonga moeten kosten, weten we niet, maar het zal waarschijnlijk een veelvoud zijn gezien hun potentieel. Anderlecht hoopt op die ene klapper die het hen financieel wat makkelijker zal maken. Zonder de ploeg helemaal te ontwrichten natuurlijk. Eén topper-in-wording verkopen, kan genoeg zijn. Gezond worden Maar het is zo duur. Een Francis Amuzu - die al maanden amper aan spelen toekomt - zou zowaar 6 miljoen euro moeten opbrengen. Geen enkele club wil dat momenteel voor hem neertellen. Daarom ook dat de transfer van Adrien Trebel zo lang aansleept al. Zelfs een Saoedi-Arabische club wil niet te veel betalen. Het lijkt een beetje op paniekvoetbal, maar het is gewoon noodzaak. Anderlecht wil de club zo snel mogelijk weer gezond krijgen en weet dat de jonge spelers de grootste marktwaarde hebben, daarbij rekenen ze natuurlijk ook nog hun potentiële progressiemarge. Maar op de Europese markt is het op dit moment bijzonder stil. Clubs hebben de impact van wintertransfers al langer heroverwogen. Meestal draait het immers op weinig uit...