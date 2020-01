Anderhalf jaar geleden als toptalent binnengehaald bij Ajax, nu wordt Bandé uitgeleend aan de allerlaatste in Zwitserland

In de zomer van 2018 ruilde Hassane Bandé KV Mechelen voor meer dan acht miljoen euro voor Ajax. De flankaanvaller zag zijn eerste seizoen in Nederland helemaal in rook opgaan door een zware blessure die hij in de voorbereiding opliep tegen Anderlecht.

Dit seizoen hoopte hij wél te kunnen doorbreken, maar verder dan 44 minuten voor het B-elftal in de Keuken Kampioen Divisie kwam hij nog niet. Freek Jansen, clubwatcher van AD.nl liet via Twitter weten dat Bandé tot het einde van het seizoen wordt uitgeleend aan FC Thun. Thun staat momenteel allerlaatste in de Zwitserse eerste klasse.

Lees ook... Italiaanse en Duitse interesse voor goudhaantje van KV Mechelen