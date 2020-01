Waarom Defour ook tegen Kortrijk op de bank dreigt te zitten

Antwerp pakte deze zomer uit met de komst van Steven Defour. Verder dan vijf optredens en 319 speelminuten kwam de Gouden Schoen van 2007 nog niet voor de Great Old.

Defour sukkelde lang met een blessure, maar is opnieuw fit. Tegen Cercle Brugge bleef hij zondag negentig minuten op de bank zitten. Hij is nochtans gretig om écht belangrijk te worden voor Antwerp.

Donderdagavond ontvangt Antwerp KV Kortrijk in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België. Start hij vanavond wél? Dat is lang niet zeker. Faris Haroun is namelijk geschorst voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Zulte Waregem.

De kans dat Defour het donderdag met een invalbeurt moet doen om dan zondag te kunnen starten, lijkt reëel. Desondanks is de 52-voudige Rode Duivel net op tijd opnieuw fit. Na Zulte Waregem volgen lastige competitiewedstrijden tegen Club Brugge, Racing Genk, Charleroi en Standard.