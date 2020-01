Emmanuel Dennis is opnieuw fit bij Club Brugge, voor andere sterkhouder is het afwachten

Dit weekend speelt Club Brugge tegen KV Kortrijk en de Belgische topclub heeft goed nieuws gekregen. Emmanuel Dennis is namelijk opnieuw fit. Krépin Diatta, een andere sterkhouder, is nog onzeker.

Emmanuel Dennis had last van een knieblessure, maar volgens Het Laatste Nieuws is hij zo goed als verlost van deze blessure en dus is hij klaar voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk dit weekend. De 22-jarige Nigeriaan was er niet bij in de beker tegen Zulte Waregem.

Voor Krepin Diatta is het nog niet helemaal duidelijk of hij er bij is. Hij heeft een blessure opgelopen op stage en daar lijkt hij nog niet voldoende van hersteld. Club Brugge volgt de situatie van de Senegalees op de voet.