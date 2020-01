Een keer per week duikt het gerucht op: 'Anderlecht wil ex-topschutter gratis terughalen naar Jupiler Pro League'

RSC Anderlecht wil zich in het tussenseizoen nog versterken met een aanvaller. Elke week opnieuw duikt er wel een gerucht op over een ex-spits.

De eerste geruchten dateren al van ongeveer tien januari, ook vorige week was er een en ander te vertellen en nu is het in de Italiaanse media opnieuw prijs.

Nog vijf dagen

RSC Anderlecht zou namelijk nog steeds denken aan ... Lukasz Teodorczyk. Bij Udinese is hij absoluut geen vaste waarde en dus zou paars-wit hem graag willen huren.

Paars-wit wil geen huursom betalen, waardoor het schoentje voorlopig wringt met de club uit Udine. Nog vijf dagen hebben ze op Neerpede om hem los te weken of een andere aanvaller in te lijven.

Naar wat we horen is Teodorczyk ook wel niet van plan om terug te keren naar België. Hoe het bij Anderlecht afliep, zit hem hoog.