🎥 FA Cup: Odoi en De Bruyne zien hij een vroege rode kaart Fulham de das omdoet tegen Manchester City

In de vierde ronde van de FA Cup had Manchester City weinig moeite met Fulham. De bezoekers liepen na een vroege rode kaarten achter de feiten aan tegen een dominant City.

Het was Tim Ream die al na zes minuten mocht gaan douchen omdat hij een overtreding op de laatste man beging in de grote rechthoek. Gündogan zette de elftmeter om en tien minuten later maakte Bernardo Silva er op prachtige wijze 2-0 van. In de tweede helft dikte Gabriel Jesus de score in drie dolle minuten nog aan. 4-0 was ook de eindstand.

Bij Man City zat Kevin De Bruyne 90 minuten op de bank. Pep Guardiola kon hem zo wat sparen, want binnen drie dagen staat de returnmatch van de halve finale van de League Cup al op het programma. Daarin moet City een 1-3 voorsprong verdedigen op stadsrivaal United. Denis Odoi viel bij Fulham in in de 78e minuut.