Storck haalt zwaar uit naar arbitrage na verlies tegen Anderlecht: "Als ze ons niet in 1A willen, moeten ze het nu zeggen"

Bernd Storck weet de nederlaag aan individuele fouten, maar keek vooral naar de arbitrage. Die had volgens hem - en we kunnen hem wel volgen - twee handsballen niet gefloten.

Zowel Luckassen in de eerste helft als Kompany in de tweede helft beroerden de bal met de hand in de zestien. Een normaal rustige Storck wond zich op de persconferentie zwaar op. "Kijk, als ze ons niet in 1A willen hebben, moeten ze het nu zeggen", begon Storck. "De refs, de vierde ref, de VAR,... Het was onaanvaardbaar hoe de arbitrage vandaag werkte."

"Twee keer was er hands, twee keer werd het zelfs niet bekeken. Geen hands, zei de vierde ref me nadat ik verhaal ging halen. De VAR zou minstens moeten zeggen aan de ref om de beelden te gaan bekijken. Nee, vandaag verloor ik mijn respect voor de refs."

"De VAR moet er voor beide partijen zijn. Tegen Kortrijk hadden we hen ook al tegen. Ik heb een groot probleem nu met de scheidsrechters. Daar wil ik het bij laten, maar dit kan niet door de beugel."