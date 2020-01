KBVB schiet in actie na uitlatingen zaakwaarnemer en gaat rond de tafel zitten met Martinez, maar geld is géén onderwerp

Jesse De Preter heeft het vuur in de toekomst van Roberto Martinez aangewakkerd. De zaakwaarnemer van de bondscoach verwijt de KBVB onrespectvol gedrag. Inmiddels is er schot in de zaak.

Eerst de situatie eventjes kaderen. Na het EK van komende zomer loopt het contract van Roberto Martinez af. De Spaanse bondscoach verwacht erkenning - lees: extra geld, want het huidige loon is om te lachen - voor zijn werk. En dat maakte Jesse De Preter op een niet zo subtiele manier duidelijk.

Mehdi Bayat liet al weten 'not amused' te zijn met de uitlatingen van de zaakwaarnemer. Het Laatste Nieuws weet zelfs dat de Belgische voetbalbond gisteren in actie is geschoten. Al is het nog maar de vraag of de KBVB financieel sterk genoeg staat om buitenlandse topclubs af te houden.

Er wordt gepraat, maar (nog) niet over geld

Voor de duidelijkheid: over het financiële is vooralsnog niet gesproken. De bondscoach annex technisch directeur deed zijn idee uit de doeken over de toekomst van de Rode Duivels. Pas na die diepgaande analyse zal er over het geld gepraat worden.