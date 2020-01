Didillon was dé rotte appel bij Anderlecht: 'Hij nam de jongeren mee op café terwijl ze moesten rusten'

Thomas Didillon is een speler van KRC Genk. Bij RSC Anderlecht was men de Fransman liever kwijt dan rijk. En het gaat niet enkel over het geld, maar de doelman was blijkbaar dé rotte appel in de kleedkamer.

Het is geen geheim dat RSC Anderlecht het geld - KRC Genk betaalt zo'n 500.000 euro voor de huur - nodig heeft om deze week nog iets te kunnen doen op de transfermarkt. Maar vooral Vincent Kompany en Frank Vercauteren zijn blij dat Thomas Didillon niet meer in de paars-witte kleedkamer zit. Didillon was sinds zijn verbanning uit het basiselftal namelijk dé rotte appel in de vestiaire. Het Laatste Nieuws weet dat hij zelfs probeerde om de jongeren op het slechte pad te krijgen. Zo zou Didillon 's avonds met hen op café gaan terwijl iedereen weet dat rust heel belangrijk is. Verleden tijd Maar dat is natuurlijk niet alles. Behalve zijn werkweigering van de laatste dagen was ook zijn algemene attitude allesbehalve om over naar huis te schrijven. Zo werd de Franse doelman door zijn ploegmaats als ronduit arrogant beschreven. Sommigen waren het beu dat Didillon neerkijkt op anderen. Maar dat is bij deze verleden tijd...