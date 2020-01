Berge gecharmeerd door bod, Genk hoopt record van Tielemans te verbreken

Het lijkt er nog steeds op dat KRC Genk deze winter een serieuze aderlating gaat krijgen. Niet op financieel vlak, wel op sportief. Sheffield United wil doorduwen voor Sander Berge en dat laat de Noorse middenvelder niet onberoerd.

De Premier League-club deed eerder al een bod van 20 miljoen op de 21-jarige middenvelder, maar Genk wil nog iets meer. Als ze hun bod iets verhogen en de Limburgers een doorverkooppercentage geven, zou het volgens Het Nieuwsblad nog wel in orde kunnen komen.

Daarmee zouden ze ook het record van de uitgaande transfer van Youri Tielemans (25 miljoen) kunnen breken. Ze hopen daarbij ook dat Sheffield Berge nog tot de zomer in Genk laat. De familie van Berge is intussen in België om de best mogelijke weg te bespreken.