🎥 Wie is Dejan Joveljic, de man die Anderlecht offensieve stootkracht moet geven?

Dejan Joveljic is de nieuwe spits van Anderlecht. De Servische belofte wordt door paars-wit voor een half seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt.

Dejan Joveljic maakte pas dit seizoen de overstap van Rode Ster Belgrado naar Eintracht Frankfurt. De Duitsers betaalden 4 miljoen euro voor de Servische belofte-international.

Bij Eintracht Frankfurt mocht Joveljic bij het begin van de competitie twee keer in de basis starten, waarna hij op het zijplan verdween en zich tevreden moest stellen met twee (korte) invalbeurten. Scoren deed hij nog niet in de Bundesliga.

Vorig seizoen was hij bij Rode Ster Belgrado nog goed voor acht doelpunten in 17 competitiewedstrijden. Hij proefde ook al van de Champions League, met invalbeurten tegen Napoli en PSG. Een jaar eerder liet Joveljic van zich spreken door in zijn debuut in de basis meteen twee keer te scoren.

Anderlecht huurt de beloftevolle spits tot het einde van het seizoen, maar bedong geen aankoopoptie. Ook zal Anderlecht 100% van Joveljic' loon voor zijn rekening nemen.