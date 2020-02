Straf verhaal: Noodlijdende restauranthouder uit Ukkel loodste Saelemaekers naar Milaan

Als de transfer van Alexis Saelemaekers van Anderlecht naar AC Milaan al straf is, is dat van zijn makelaar dat zeker. Met een bijzondere rol voor Emilio Ferrera.

Het Nieuwsblad doet het verhaal van Jean-Marc Schellens uit de doeken. Die baat in Ukkel restaurant ’t Misverstand uit, maar zag door wegenwerken zijn inkomsten in elkaar stuiken.

Waarop Emillio Ferrera -goede vriend en voormalig U21-trainer van Anderlecht- een idee had: makelaar worden en zich ontfermen over Alexis Saelemaekers. Die was als rechtsachter furore aan het maken bij de beloften van paars-wit.

Schellens en Saelemaekers werden al snel close en dat legde de restauranthouder geen windeieren. Samen met Didier Frenay regelde hij de transfer van het paars-witte jeugdproduct naar Milaan. Hij zal er Saelemaekers bijna continu bijstaan en lijkt financieel de zaak van zijn leven te hebben gedaan.