Anderlecht weer voor het blok: "Als je ziet dat ze door Cercle op het middenveld werden afgetroefd, gaan ze een heel moeilijke avond tegemoet in Gent"

Do or die voor Anderlecht in de Ghelamco Arena. Maar het is duidelijk naar wat de balans op dit moment meer overslaagd. Gent is een machine, Anderlecht trekt wedstrijden tegen Cercle en Moeskroen met veel moeite over de streep. "Goh, veel kans geef ik ze toch niet", geeft Mo Messoudi toe.

De tv-analist ziet zoals iedereen hoe de waardeverhoudingen liggen. "Als je Anderlecht tegen Moeskroen bezig zag, weet je hoe moeilijk ze het gaan krijgen. Ze speelden op zich wel een goeie wedstrijd tegen een zwak Moeskroen, maar ze hebben het zo moeilijk om kansen af te dwingen. En ze moeten winnen tegen Gent hé. Anders is play-off 1 voor mij gepasseerd." De strijd zal vooral op het middenveld gestreden worden. Daar lopen bij Gent talentvolle zwaargewichten (qua kilo's en kracht is het verschil ook wel vrij groot) als Owusu, Odjidja en Bezus. Kums is er dan wel niet bij, maar Jess Thorup heeft zoveel wisselmogelijkheden. Strijd op middenveld Hij kan Bezus en David elk een rij naar beneden halen en Niangbo mee in de spits zetten. Ofwel zet hij Marreh op het middenveld. "Zoveel talent", knikt Messoudi. Zulj, Vlap en Lokonga kunnen erin verdwalen. "Er zijn weinig ploegen die een oplossing vinden tegen die ruit. Als Depoitre speelt, hebben ze dan ook nog twee sterke spitsen. Als je ziet dat Anderlecht door Cercle werd afgetroefd op het middenveld, gaan ze een heel moeilijke avond tegemoet in Gent."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (07/02).