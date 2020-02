Club Brugge gaat loodzwaar programma tegemoet na verplaatsing match: "Niets aan te doen"

Club Brugge speelt een heel sterk seizoen en is nog steeds op drie fronten actief. Doordat hun match van zondag verzet wordt naar woensdag is het intussen wel een heel drukke kalender geworden voor de komende weken/maanden.

Club heeft nu een extra midweekmatch. In totaal spelen ze nog minstens 19 wedstrijden. Als ze voorbij Manchester United geraken in de Europa League worden er dat zelfs nog meer. Blauw-zwart speelde dit seizoen al 38 matchen!

"We hadden het anders gepland maar niets aan te doen. Overmacht is onmogelijk te voorzien. Door op de 3 fronten actief te blijven in combinatie met het specifieke competitieformat van 30 + 10 wedstrijden en bekerfinale tussen afloop reguliere en start play-offs weet je dat het nu nóg intensere weken worden”, reageerde Club bij HLN.