Mpoku over zijn vertrek bij Standard: "Het had anders kunnen lopen als we in proces van contractbesprekingen waren"

Paul-José Mpoku koos voor het Midden-Oosten deze winter. Toch wel een opvallende transfer voor een 27-jarige die sterkhouder was bij Standard... Hij verklaart zelf waarom hij die keuze maakte.

Mpoku geeft toe dat hij voor het geld koos. "Ik had bij Standard kunnen blijven, maar op een bepaald moment moet je jezelf de juiste vragen stellen. Een jaar geleden kreeg ik al voorstellen. Dus ik moest ook aan mezelf denken. Het had anders kunnen lopen als we met Standard in het proces van contractbesprekingen waren geweest, maar dat was niet het geval. Wellicht was het tijd voor mij om te gaan, voor alle partijen", zegt hij in HBvL.

Hij begraaft zich wel voor de Europese ploegen. "Je kunt het ook anders bekijken. Ik wist bijvoorbeeld ook wel dat er geen Duitse topclub voor me zou komen aankloppen. Wat is dan beter? Naar een grote competitie gaan om daar tegen degradatie te gaan strijden? Neen, dan speel ik honderd keer liever hier. Je speelt bovenaan mee, het leven is hier goed en je hebt de kans om in de Aziatische Champions League te spelen."